Rifiuti liquidi sparsi in campi e canali dopo il sequestro scattano le interdittive per i vertici dell' impianto di biogas di Chiari

A Chiari, alcuni rifiuti liquidi sono stati trovati sparsi in campi e canali, causando il sequestro di un impianto di biogas. Questa operazione ha portato anche a un divieto temporaneo di attività per quattro persone coinvolte. Le autorità hanno riscontrato irregolarità nella gestione dei rifiuti e hanno disposto misure cautelari per tutelare l’ambiente. Gli indagati ora non possono più dirigere o lavorare nell’impianto fino a nuove decisioni.

Brescia, 21 febbraio 2026 – Gestione illecita di rifiuti nel Bresciano, dopo il sequestro preventivo dell'intero sito produttivo biogas di via Pontoglio a Chiari, è arrivato il divieto d'impresa temporaneo per quattro indagati. Le interdittive. I militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Iseo hanno eseguito un' ordinanza di applicazione di misure cautelari personali interdittive, emessa dal Gip del Tribunale di Brescia su richiesta della Procura, nei confronti di quattro persone, indagate in concorso per attività organizzate per traffico illecito di rifiuti, falso in atto pubblico, smaltimento illecito e impedimento al controllo.