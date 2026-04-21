Dai trasporti alle caldaie a gas fino alle nostre cucine | cosa potrebbe cambiare con la crisi energetica più grave della Storia

La crisi energetica attuale, definita come la più grave della storia, sta portando a cambiamenti nei settori dei trasporti, delle caldaie a gas e delle cucine domestiche. Dopo il blocco dello Stretto di Hormuz, l'Agenzia internazionale per l'energia ha descritto una situazione di crisi che si sta sviluppando lentamente ma in modo deciso. Gli effetti si stanno facendo sentire su vari aspetti delle abitudini quotidiane e delle forniture energetiche.