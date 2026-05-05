Una donna originaria del Padovano, Elisabetta Tai Ferretto, di 50 anni, residente negli Stati Uniti dal 2001, è scomparsa da New York il 22 aprile scorso. In passato, il suo nome era stato collegato allo scandalo legato a Jeffrey Epstein, e aveva denunciato molestie da parte dell’uomo. Da allora, non si hanno più sue notizie e le autorità stanno cercando di rintracciarla.

Venezia, 5 maggio 2025 - Una donna originaria del Padovano, Elisabetta Tai Ferretto, 50 anni, che viveva negli Stati Uniti dal 2001 e il cui nome venne in passato accostato allo scandalo Epstein, non dà più dato notizie di sé dal 22 aprile scorso. Lo riferisce oggi il Mattino di Padova. La donna, originaria di Montagnana (Padova), da oltre vent'anni risiede a New York lavorando nel mondo della moda e nel settore immobiliare. Fino a pochi giorni prima della scomparsa i contatti con la famiglia erano quotidiani, soprattutto con la madre, poi si sarebbero interrotti. I familiari hanno presentato denuncia di scomparsa alla Procura di Rovigo, che ha aperto un fascicolo trattandosi di un cittadino italiano all'estero.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Elisabetta Ferretto, chi è l’ex modella scomparsa a New York: aveva denunciato le molestie di Jeffrey Epstein

Notizie correlate

Scomparsa cittadina italiana che denunciò Epstein: l’ultimo contatto di Elisabetta Ferretto coi famigliari risale ad aprileÈ dal 22 aprile che i famigliari non ricevono più sue notizie e per questo hanno presentato denuncia di scomparsa alla Procura di Rovigo, che ha...

Leggi anche: Elena, 21enne romena scomparsa a Foggia: ritrovato il cellulare, l’amica aveva denunciato molestie

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Padovana sparita nel nulla a New York, Elisabetta Tai fu molestata da Epstein; Modella di Montagnana sparita a New York, fu vittima delle molestie di Epstein; Elisabetta è sparita nel nulla.

Elisabetta Ferretto, modella italiana scomparsa a New York: denunciò per prima gli abusi di Jeffrey EpsteinDall 22 aprile non si hanno più notizie di Elisabetta Ferretto, modella italiana e imprenditrice immobiliare 50enne, tra le donne che hanno avuto il coraggio di ... ilmattino.it

Elisabetta è sparita nel nullaÈ scomparsa nel nulla dal 22 aprile scorso Elisabetta Ferretto, 50 anni, originaria di Montagnana (Padova) ma residente da oltre vent’anni negli Stati Uniti. Di lei, conosciuta anche con il cognome Ta ... polesine24.it

Una cinquantenne originaria del Padovano, Elisabetta Ferretto, residente negli Stati Uniti dal 2001 e il cui nome venne in passato accostato allo scandalo Epstein, non avrebbe più dato notizie di sé dal 22 aprile scorso #ANSA - facebook.com facebook