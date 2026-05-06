Incontro lampo tra Dipiazza e Arcieri | riunione definitiva dopo il match con Cremona

È durato meno di mezz'ora l'incontro tra il sindaco di Roberto Dipiazza e il general manager della Pallacanestro Trieste, Michael Arcieri. Dalla riunione, che in tanti attendevano come punto di ripartenza delle relazioni dopo la polemica scoppiata sulla gestione del palazzetto, non è emerso.🔗 Leggi su Triesteprima.it

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