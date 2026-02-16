Le mareggiate provocano altri danni sul litorale di Fossacesia | incontro con i balneatori in Comune fissata una riunione in Regione

Le mareggiate di domenica 15 febbraio hanno causato nuovi danni sulla spiaggia di Fossacesia, aggravando i danni già registrati nelle settimane precedenti. La forte mareggiata ha portato onde alte e sedimenti spostati, rendendo ancora più difficile la situazione per i balneatori locali. Questa mattina il Comune ha incontrato i gestori degli stabilimenti per fare il punto e cercare soluzioni pratiche. Nel frattempo, è stata programmata una riunione in Regione per discutere interventi urgenti.

Il sindaco Di Giuseppantonio incontrerà l'assessore D'Annuntiis per chiedere un piano organico di interventi a tutela della costa, flagellata dal maltempo nelle ultime settimane Prosegue l'emergenza lungo la costa di Fossacesia, colpita anche nella giornata di domenica 15 febbraio da ulteriori mareggiate che hanno aggravato la situazione già compromessa dei giorni scorsi. L'azione del mare continua a mettere sotto pressione il litorale, con effetti evidenti sull'arenile e sulle strutture a servizio delle attività balneari. Nella mattinat di lunedì 16 febbraio, il sindaco Enrico Di Giuseppantonio ha incontrato i rappresentanti delle organizzazioni di categoria dei balneatori.