Aumenti stipendiali docenti e ATA ecco tutte le cifre Riunione ARAN-Sindacati SPECIALE con Pacifico Anief al termine dell’incontro

Si tiene all'ARAN la riunione tra i rappresentanti dell'agenzia governativa e le organizzazioni sindacali sul rinnovo del contratto scuola 2025-27. In particolare, saranno rese note le tabelle con gli aumenti stipendiali previsti per le singole categorie lavorative afferenti all'area Istruzione. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Una raccolta di contenuti su Aumenti stipendiali

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Dopo l’abbuffata di commenti sul Referendum, possiamo tornare a discutere sui nostri stipendi “Aumenti stipendiali dal 1° aprile, verso la chiusura del contratto scuola. 150 euro medi mensili” Orizzonte Scuola facebook