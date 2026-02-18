Grandi ospiti per l’edizione 2026 del festival della letteratura Testo

FIRENZE – La Stazione Leopolda si prepara a trasformarsi in una gigantesca libreria a cielo aperto, ma dimenticate l’immagine polverosa dei vecchi scaffali. Dal 27 febbraio al 1 marzo torna a Firenze Testo, la fiera dell’editoria contemporanea firmata Pitti Immagine, con un programma che promette di scardinare ogni cliché. Quasi 200 eventi che mettono insieme il sacro e il profano: si va dai grandi nomi della letteratura mondiale alle strategie per ‘fingere’ di aver letto un libro senza essere scoperti, passando per l’analisi dei testi di Sanremo e il potere travolgente dei booktoker. Il cuore della kermesse pulserà tra i binari della Leopolda con format innovativi come il ‘poetry slam’, una sfida all’ultimo verso tra poeti e poetesse curata dal collettivo Ripescati dalla piena, valida per il campionato nazionale. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

