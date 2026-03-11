Bif&st 2026 Bari torna capitale del cinema | una settimana di film incontri e grandi ospiti

Bari si prepara ad accogliere la nuova edizione del Bari International Film & TV Festival, un evento che si svolgerà per una settimana e vedrà la partecipazione di numerosi registi, attori e professionisti del settore. La manifestazione presenterà proiezioni di film, incontri e dibattiti, attirando pubblico e addetti ai lavori da tutta Italia. La città torna così a essere protagonista nel panorama cinematografico nazionale.

Bari è pronta a ospitare una nuova edizione del Bari International Film & TV Festival, uno degli appuntamenti più attesi per il cinema italiano. Dal 21 al 28 marzo 2026 la città diventerà per otto giorni un punto di riferimento per registi, attori, critici e appassionati, con proiezioni.