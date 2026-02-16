Autostrada A1 incidente tra Arezzo e Valdarno | coinvolti due tir e tre auto 7 feriti traffico bloccato
Un grave incidente si è verificato questa sera sull’autostrada A1 tra Arezzo e Valdarno, causando il ferimento di sette persone e il blocco totale del traffico. Due camion e tre auto sono rimasti coinvolti nello scontro, che ha provocato lunghe code e disagi per gli automobilisti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e raccogliere le testimonianze.
AREZZO – Grave incindente nella serata di oggi, 16 febbraio 2026, sull’autostrada A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Arezzo e Valdarno. In base alle prime informazioni, si risultano in tutto sette i feriti: due sono gravi e sono stati trasferiti in codice 3 all’ospedale di Careggi; le altre cinque persone sono state trasportate all’ospedale della Gruccia, tre in codice 2 e due in codice minore. L’incidente ha coinvolto due mezzi pesanti e tre auto. Si registrano 10 km di coda in direzione Firenze. Sul posto dove sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale del 4 Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia, il traffico è attualmente bloccato. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
