Un incidente a Ponte Armellina ha causato la morte di un uomo di 33 anni, dopo che la sua auto si è schiantata contro un autobus Ami. La vettura ha urtato violentemente il mezzo e si è ribaltata, rimanendo incastrata tra le lamiere. I soccorritori hanno estratto il conducente e lo hanno trasportato in eliambulanza all’ospedale. La strada è stata immediatamente chiusa al traffico per permettere i lavori di rimozione e i rilievi. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle autorità.

Incidente mortale nella zona di Ponte Armellina, 150 metri dopo il tabacchi in direzione Urbino, dopo il centro di Gallo di Petriano. Un'auto che scendeva da Urbino ha perso il controllo e ha invaso l'altra corsia schiantandosi contro un autobus di linea Ami. Il conducente ha cercato di spostarsi a destra ma non ha potuto fare nulla per evitare l'impatto. Morto l'automobilista: si tratta di un cittadino marocchino di 33 anni, operaio, residente a Petriano. Foto Corriere Adriatico Strada chiusa L'automobilista, estratto in gravissime condizioni, era rimasto incastrato nel mezzo. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Incidente a Ponte Armellina, l'auto si schianta contro un autobus Ami: morto automobilista estratto dalle lamiere e soccorso in eliambulanza. Aveva 33 anni. Strada chiusa

Furgone si ribalta e finisce fuori strada, conducente estratto dalle lamiere e soccorso con l’eliambulanzaUn furgone si è ribaltato questa mattina ad Allumiere.

Camion si schianta contro il guardrail sull’A12: autista estratto dalle lamiere e ricoverato in codice rossoUn incidente all’alba sull’A12 verso Roma ha coinvolto un camion che si è schiantato contro il guardrail.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.