Pauroso incidente all' isola ecologia | auto si ribalta uomo estratto dalle lamiere

Un incidente si è verificato all’isola ecologia, con un’auto che si è ribaltata e un uomo rimasto intrappolato nelle lamiere. Dopo un forte boato, sono iniziate le operazioni di soccorso per estrarre la persona dall’abitacolo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno lavorato a lungo per liberare il ferito. Le operazioni sono ancora in corso e non sono state rese note ulteriori dettagli sulla dinamica.

Una dinamica impressionante e un boato fortissimo, seguiti dalle lunghe operazioni di soccorso per liberare il ferito dall’abitacolo. Verso le 9.45 di oggi, sabato 2 maggio, per cause ancora in fase di accertamento, un’auto si è ribaltata mentre percorreva le strade interne dell'isola ecologica.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Notizie correlate Incidente stradale a Porto Empedocle, auto si ribalta: giovane estratto dalle lamiereÈ successo in via Granciara dove il conducente è rimasto incastrato all'interno del mezzo. Terribile schianto contro i veicoli in sosta: auto si ribalta, uomo estratto dalle lamiereUna dinamica impressionante e un boato fortissimo che ha richiamato in strada numerosi residenti, seguiti dalle lunghe e complesse operazioni di...