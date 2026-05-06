Incidente stradale si ribalta con l’autovettura lungo il raccordo | estratto dai vigili del fuoco

Un incidente stradale si è verificato lungo il raccordo autostradale Terni-Orte, direzione regione Lazio, all’altezza di San Liberato. Un’auto si è ribaltata e i vigili del fuoco sono intervenuti per estrarre i conducenti. Non ci sono dettagli sulle cause dell’incidente o sul numero di persone coinvolte. Sul posto sono arrivati anche i mezzi di soccorso e le forze dell’ordine.

Un incidente stradale autonomo si è verificato lungo il raccordo autostradale Terni-Orte, direzione regione Lazio, all’altezza dell’abitato di San Liberato. Un uomo di 75 anni si è ribaltato con la propria autovettura per cause in fase di accertamento. I vigili del fuoco del distaccamento di.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate Auto si ribalta in via Cristoforo Colombo: conducente estratto dai Vigili del FuocoIntervento dei Vigili del Fuoco del Comando di Arezzo, sede centrale, nella tarda mattinata di oggi per un incidente stradale avvenuto in via... Leggi anche: Auto piomba nel canale e si ribalta: uomo estratto dall'abitacolo dai vigili del fuoco Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Incidente nell’area di servizio sulla Valassina: un’auto si ribalta e prende fuoco; Incidente stradale: prima lo scontro, poi l'auto si ribalta e prende fuoco; Ennesimo incidente, auto si ribalta sulla Marecchiese. Il comitato: Strada pericolosa, servono interventi; Urta veicolo in sosta sulla riviera e si ribalta dopo scontro con una Panda che procedeva nel senso opposto [FOTO]. Incidente a Demonte sulla Statale 21: auto finisce fuori strada e si ribaltaUn incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 6 maggio, lungo la Statale 21 del Colle della Maddalena. Intorno alle 15.30, per cause ancora in fase di accertamento, ... targatocn.it Orte – Auto si ribalta sulla superstrada, anziano ferito grave: arriva l’elisoccorsoL'uomo era rimasto incastrato tra le lamiere dopo il brutto incidente ORTE - Paura nel pomeriggio lungo la superstrada 675, al chilometro 29 in direzione Orte, ... etrurianews.it Brutto incidente stradale a Pizzo, paura in centro: auto contro moto, ferito il centauro | VIDEO - facebook.com facebook Tragico incidente stradale nella notte: muore ragazza di 25 anni, grave la sorella x.com