Incidente in A14 oggi scontro tra 2 camion in galleria tra Pedaso e Grottammare | 3 feriti uno è grave Tratto chiuso

Oggi, un incidente lungo l’A14 tra Pedaso e Grottammare ha coinvolto due camion e causato tre feriti, uno dei quali si trova in condizioni gravi. La collisione è avvenuta in una galleria e ha provocato la chiusura temporanea del tratto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato i feriti in ospedale. La polizia sta indagando sulle cause dello scontro.

Fermo, 18 febbraio 2026 – È di tre feriti, di cui uno in gravi condizioni, il bilancio dell’incidente stradale avvenuto questa mattina poco prima delle 11 lungo l ’Autostrada A14 Bologna Taranto, al chilometro 288 in direzione sud, nel territorio di Pedaso. Nello schianto, avvenuto all’interno della galleria ‘Pedaso’, sono rimasti coinvolti due mezzi pesanti e un’autovettura. Doppio intervento da record: rimossi tumori a polmone e seno in una sola seduta. A casa in 3 giorni Uno dei camion ha perso parte del carico. Secondo le prime ricostruzioni si sarebbe trattato di un tamponamento tra più veicoli in galleria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it

