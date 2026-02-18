L’incidente in A14 tra Pedaso e Grottammare ha coinvolto due camion e provocato tre feriti, uno in condizioni serie. La collisione si è verificata questa mattina in una galleria, causando lunghe code e disagi per i veicoli in transito. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso che hanno prestato assistenza ai feriti e regolato la circolazione. La dinamica dello scontro resta da chiarire, ma le autorità hanno già avviato le indagini. La strada rimane chiusa in entrambe le direzioni, creando notevoli rallentamenti.

Fermo, 18 febbraio 2026 – È di tre feriti, di cui uno in gravi condizioni, il bilancio dell’incidente stradale avvenuto questa mattina poco prima delle 11 lungo l ’Autostrada A14 Bologna Taranto, al chilometro 288 in direzione sud, nel territorio di Pedaso. Nello schianto, avvenuto all’interno della galleria ‘Pedaso’, sono rimasti coinvolti due mezzi pesanti e un’autovettura. Il tratto è stato riaperto poco dopo le 13. Doppio intervento da record: rimossi tumori a polmone e seno in una sola seduta. A casa in 3 giorni Uno dei camion ha perso parte del carico. Secondo le prime ricostruzioni si sarebbe trattato di un tamponamento tra più veicoli in galleria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Incidente in A14 oggi, scontro tra 2 camion in galleria tra Pedaso e Grottammare: 3 feriti, uno è grave. Code e disagi

Incidente in A14 oggi, scontro tra 2 camion in galleria tra Pedaso e Grottammare: 3 feriti, uno è grave. Tratto chiusoOggi, un incidente lungo l’A14 tra Pedaso e Grottammare ha coinvolto due camion e causato tre feriti, uno dei quali si trova in condizioni gravi.

Incidente in A13 oggi: scontro tra camion e furgone, morto un 39enne. Chiuso il tratto, code e disagiOggi sull'A13 si è verificato un incidente tra un camion e un furgone, provocando la morte di un uomo di 39 anni e il ferimento di un altro.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.