Incidente in autostrada | motociclista gravemente ferito e lunghissima coda

Domenica 19 aprile 2026, intorno alle 12:45, si è verificato un incidente sull'autostrada A12 tra Rapallo e Recco, in direzione Genova. L'incidente ha coinvolto una motocicletta, con il conducente che ha riportato ferite gravi. La presenza dei soccorsi ha causato la chiusura temporanea di alcune corsie e ha generato una lunga coda di veicoli che si è estesa per diversi chilometri lungo il tratto interessato.

Caos e coda sull'autostrada A12 dopo un incidente stradale avvenuto intorno alle 12:45 di domenica 19 aprile 2026, nel tratto tra Rapallo e Recco verso Genova.Motociclista feritoUn motociclista ha perso il controllo del mezzo a due ruote per ragioni in via di accertamento, è andato a sbattere ed.🔗 Leggi su Genovatoday.it MAXI INCIDENTE IN AUTOSTRADA: 100 AUTO COINVOLTE. CI SONO MORTI E FERITI Notizie correlate Leggi anche: Incidente sull'autostrada a Orte: auto cappottata, un ferito e chilometri di coda | FOTO Pognana Lario, motociclista ferito gravemente nello scontro frontale con un'autoPognana Lario, 18 marzo 2026 – Lo scontro tra un'auto e una moto avvenuto verso le 13 a Pognana Lario, sulla strada Statale nel tratto di via... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Tragico incidente sulla SS 51 Alemagna a Pian di Vedoia: muore un giovane motociclista; Schianto fatale contro un camion: chi era il motociclista morto; Moto contro guardrail lungo la tangenziale: morto un uomo di 50 anni; Schianto tra auto e moto, un morto a Pian di Vedoia. Incidente in A12 tra Recco e Rapallo, motociclista grave all'ospedale. Coda verso GenovaIncidente poco prima delle 13 lungo l'autostrada A12 tra Rapallo e Recco. Per cause ancora in fase di accertamento un motociclista di circa 50 anni ha perso il controllo del mezzo. Nella caduta non ... primocanale.it Padre e figlio di 8 anni in moto sull’autostrada: la tragedia sull’A21Il bimbo perde la vita in un incidente in autostrada mentre viaggiava in sella con il padre; le autorità hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’impatto ... moto.it Grave incidente stradale, la scorsa notte, poco dopo le 2, a San Cipriano Picentino, in via Tora di Pezzano. Due auto si sono scontrate frontalmente. Una ragazza del posto di 32 anni è stata estratta dall'abitacolo e trasportata d'urgenza in codice rosso all'os facebook Pianiga, scontro fra moto e bici: perde la vita un ciclista 38enne. La vittima, di origini pakistane, abitava e lavorava a Dolo. L'incidente si è verificato in corrispondenza di un sottopasso. x.com