Incidente in tangenziale a Rivoli | scontro fra quattro veicoli traffico nel caos in entrambe le direzioni

Un incidente ha coinvolto quattro veicoli sulla tangenziale di Rivoli, causando blocchi in entrambe le direzioni. La collisione si è verificata all’altezza dello svincolo di corso Francia, creando lunghe code e disagi per gli automobilisti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma la circolazione è rimasta paralizzata per diverse ore. I dettagli precisi sulla dinamica sono ancora in fase di accertamento. La situazione rimane critica in questa zona.

La tangenziale è andata completamente nel caos, in entrambe le direzioni, nel primo pomeriggio di oggi, martedì 24 febbraio 2026, quando si è verificato un incidente all'altezza dello svincolo di corso Francia, sul territorio comunale di Rivoli. A scontrarsi, con una dinamica tuttora incerta, sono stati tre auto e un furgone che viaggiavano in direzione nord Milano-Aosta e che hanno impegnato due delle tre corsie in un tratto in cui non è presente la corsia d'emergenza. Fortunatamente si è verificato un solo ferito non grave, trasportato in ambulanza all'ospedale cittadino dai sanitari del 118 Azienda Zero. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

