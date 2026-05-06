Incidente in Svizzera chiuso il Passo del Sempione | stop ai veicoli verso il confine
Oggi, mercoledì 6 maggio, il Passo del Sempione in Svizzera è stato temporaneamente chiuso al traffico in entrambe le direzioni a causa di un incidente avvenuto sul territorio svizzero. La chiusura riguarda i veicoli che si dirigono verso il confine, creando disagi per chi percorre la strada in questa zona. Non sono state ancora fornite informazioni sui dettagli dell’incidente o sui tempi di riapertura.
Il Passo del Sempione è provvisoriamente chiuso al traffico in entrambe le direzioni a causa di un incidente avvenuto oggi, mercoledì 6 maggio, in territorio svizzero. Il blocco riguarda tutti i veicoli che intendono attraversare il valico internazionale.Sul versante italiano, la strada statale.🔗 Leggi su Novaratoday.it
Svizzera, bus in fiamme: morti e feriti
Notizie correlate
Incidente tra più veicoli, chiuso il bypass del GalluzzoLa strada statale 741 “By pass del Galluzzo” è temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni a causa di un incidente all’interno della galleria...
Sanità di confine, stipendi più alti del 20%: la mossa per fermare la fuga verso la SvizzeraAumenti fino al 20% per trattenere medici e infermieri nelle aree di confine con la Svizzera.