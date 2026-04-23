Sanità di confine stipendi più alti del 20% | la mossa per fermare la fuga verso la Svizzera

Un nuovo incentivo economico mira a trattenere i professionisti sanitari nelle zone di confine, dove i stipendi saranno aumentati fino al 20 per cento. La misura è stata annunciata dall’assessore regionale agli Enti locali durante una visita alle Aree Interne, in particolare a Luino. L’obiettivo dichiarato è contrastare la fuga di medici e infermieri verso la Svizzera, offrendo loro una retribuzione più competitiva.

Aumenti fino al 20% per trattenere medici e infermieri nelle aree di confine con la Svizzera. È questa la misura annunciata dall’assessore regionale agli Enti locali Massimo Sertori, a margine del tour istituzionale delle Aree Interne che ha fatto tappa a Luino.“I medici e gli infermieri che.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Sanità privata FVG: sindacati in agitazione per stipendi inadeguati e fuga di personale verso il pubblico.La sanità privata in Friuli Venezia Giulia si trova ad affrontare una crescente ondata di contestazioni, culminata nella proclamazione dello stato di... Sanità: aumento di stipendio per gli infermieri e i medici nelle zone di confine con la Svizzera“I medici e gli infermieri che operano nei territori lombardi al confine con la Svizzera otterranno un aumento di stipendio del 20% quantificabile,... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Stipendi più alti per medici e infermieri al confine con la Svizzera; Sanità di confine, verso l’indennità per trattenere il personale: Passo decisivo dopo anni di richieste; La sanità lombarda vuole tenersi stretti i suoi medici: +20% sullo stipendio per chi lavora al confine con la Svizzera; Lombardia, Sertori: aumento stipendi per medici e infermieri nelle zone di confine con la Svizzera. Sanità di confine, stipendi più alti del 20%: la mossa per fermare la fuga verso la SvizzeraAumenti fino al 20% per trattenere medici e infermieri nelle aree di confine con la Svizzera. È questa la misura annunciata dall’assessore regionale agli Enti locali Massimo Sertori, a margine del tou ... quicomo.it Sanità, la Lombardia risponde alla Svizzera: bonus in busta paga per medici e infermieri di confine.MILANO – Un aumento di stipendio per fermare la fuga oltreconfine. La Regione Lombardia lancia una contromisura concreta per contrastare l’attrattività del mercato del lavoro elvetico e proteggere ... assocarenews.it Sanità Campania nel mirino dei finanzieri di Napoli: quattro ex direttori generali, già in pensione, avrebbero continuato a percepire lo stipendio. La Corte dei Conti contesta un danno erariale di oltre 880mila euro. Indagini della Guardia di Finanza su presunte - facebook.com facebook Cosa c'è di più osceno della sanità privata Presidente @GiorgiaMeloni x.com