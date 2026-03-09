Incidente tra più veicoli chiuso il bypass del Galluzzo

Un incidente tra diversi veicoli ha coinvolto la strada statale 741 “Bypass del Galluzzo” all’interno della galleria “Poggio Secco”. La polizia ha deciso di chiudere temporaneamente il tratto in entrambe le direzioni per consentire i rilievi e i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i mezzi di emergenza e le forze dell’ordine. La chiusura ha causato disagi alla viabilità nella zona.

La strada statale 741 "By pass del Galluzzo" è temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni a causa di un incidente all'interno della galleria "Poggio Secco". Il traffico è deviato sulla viabilità secondaria con indicazioni sul posto. Lo scontro, per cause in corso di accertamento, ha coinvolto tre veicoli causando il ferimento di tre persone e il ribaltamento di un'autovettura. Il personale Anas è intervenuto per ripristinare la transitabilità appena possibile.

