Incidente in auto 18enne in ospedale

Questa mattina, alle prime ore, si è registrato un incidente stradale lungo la via Setteponti Levante nel comune di Loro Ciuffenna. Un giovane di 18 anni è stato soccorso e trasportato in ospedale. Sul posto sono intervenuti le forze dell’ordine per gestire la situazione e raccogliere le prime informazioni sull’accaduto. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.

Un incidente d'auto si è verificato questa mattina intorno alle 8 lungo la via Setteponti Levante nel comune di Loro Ciuffenna. Per i soccorsi attivato il 118 dell'Asl Toscana sud est. Sul posto arrivata l'auto infermieristica del Valdarno, la Misericordia di San Giovanni Valdarno, i vigili del.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it ABBATTE LE RECINZIONI E SI RIBALTA: 88ENNE IN OSPEDALE | 12/12/2025 Notizie correlate Incidente a Terlizzi, scontro tra una moto e un cavallo: 18enne grave in ospedaleUn ragazzo di 18 anni ha riportato gravi ferite a seguito di uno schianto tra la sua moto e un cavallo a Terlizzi, nel Barese. Como, incidente in moto contro un tir: 18enne muore in ospedale dopo una settimanaComo, 16 febbraio 2026 – Una settimana fa si era scontrato con un camion in via Colombo a Como. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Auto finisce fuori strada e si ribalta: muore una 18enne, gravissima l'amica; Scontro tra auto e scooter a Riccione, morta la 18enne ricoverata; Rovigo, muore 18enne in un incidente con l'auto che finisce in una scarpata; Un altro giovane in moto investito da un’auto. Setteponti, incidente stradale: 18enne in codice giallo alla GrucciaIncidente stradale questa mattina alle 8 circa sulla Setteponti Levante, nella zona di San Giustino, nel comune di Loro Ciuffenna. Nello scontro è rimasta coinvolta una sola auto. Sul posto i soccorri ... valdarnopost.it Riccione, è morta la studentessa 18enne coinvolta nel violento incidente in scooterNon ce l’ha fatta la 18enne rimasta gravemente ferita nel violento incidente avvenuto nella notte tra giovedì 30 aprile e venerdì 1° maggio all’incrocio tra via Castrocaro e via Monte Bianco, a Riccio ... altarimini.it Grave incidente nella notte a Copertino, all’incrocio tra via Vittorio Emanuele III e via Francesco Petrarca. L’impatto è avvenuto intorno alle due tra uno scooter Honda SH 125 guidato da un 22enne di Copertino e una Fiat Grande Punto, alla cui guida c’era un - facebook.com facebook Incidente a Monteverde: investita da un automobilista, morta una donna ift.tt/d5y7Op3 x.com