Incidente a Terlizzi scontro tra una moto e un cavallo | 18enne grave in ospedale

A Terlizzi, nel Barese, un giovane di 18 anni è stato ricoverato in ospedale con ferite gravi dopo uno scontro tra la sua moto e un cavallo. L’incidente si è verificato lungo una strada della zona, coinvolgendo un animale e un veicolo a motore. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire la situazione e raccogliere i primi elementi.

Un ragazzo di 18 anni ha riportato gravi ferite a seguito di uno schianto tra la sua moto e un cavallo a Terlizzi, nel Barese. L'episodio si è verificato nella mattinata di mercoledì 8 aprile.Secondo una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri, il giovane era alla guida di uno scooter e si. 🔗 Leggi su Baritoday.it Leggi anche: Incidente a Terlizzi: scontro tra moto e cavallo, 18enne ferito in rianimazione Incidente a Terlizzi, si scontra con un cavallo mentre va a scuola in scooter: 18enne gravemente feritoUn 18enne è rimasto gravemente ferito dopo essersi scontrato con un cavallo a Terlizzi, il ragazzo era in sella al suo scooter. Incidente a Terlizzi, si scontra con un cavallo mentre va a scuola in scooter: 18enne gravemente feritoUn 18enne è rimasto gravemente ferito dopo essersi scontrato con un cavallo a Terlizzi, il ragazzo era in sella al suo scooter ... fanpage.it Terlizzi, 18enne in motorino si scontra contro un cavallo: ricoverato al Policlinico di BariEra diretto a scuola verso Molfetta a bordo del suo scooter il 18enne che ieri mattina a Terlizzi è rimasto coinvolto in un grave incidente con un cavallo. L’animale si aggirava tra le auto lungo la ... trmtv.it