Incidente frontale tra due auto 20enne estratto dalle lamiere e portato all' ospedale | è grave Ferito anche l' altro conducente di 78 anni

A Portogruaro un incidente frontale tra due auto ha coinvolto un giovane di 20 anni e un uomo di 78 anni. Il 20enne è stato estratto dalle lamiere e trasferito in ospedale in condizioni gravi, mentre l’altro conducente ha riportato ferite meno serie. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per assistere e trasportare i feriti.

PORTOGRUARO (VENEZIA) - Schianto tra auto a Portogruaro: una persona rimasta incastrata nell'abitacolo. Pomeriggio di paura e pesanti disagi alla circolazione lungo viale Pordenone. È successo intorno alle 15:30 di oggi, domenica 8 marzo, tra due autovetture che si sono scontrate frontalmente in un impatto violentissimo avvenuto nei pressi del cavalcavia che sovrasta l'autostrada A4. La dinamica Secondo le prime ricostruzioni effettuate dalla polizia locale del Portogruarese, intervenuta sul posto con la pattuglia di pronto intervento, una Opel Mokka stava percorrendo la provinciale con direzione Portogruaro verso il casello autostradale.