Civitanova choc nel bed and breakfast | trovata morta una ragazza di 25 anni indagine sulle cause

Una ragazza di 25 anni è stata trovata senza vita questa mattina in un bed and breakfast a Civitanova. Sul luogo sono intervenuti il personale del 118 e gli agenti del commissariato di polizia, che hanno avviato le indagini per accertare le cause del decesso. Al momento non sono stati resi noti dettagli aggiuntivi sulla vicenda.

CIVITANOVA - Una giovane di 25 anni è stata trovata morta questa mattina in un b&b a Civitanova. Sul posto il 118 e gli agenti del commissariato di polizia. Il medico legale Antonio. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Civitanova, choc nel bed and breakfast: trovata morta una ragazza di 25 anni, indagine sulle cause Articoli correlati Leggi anche: Choc in un bed and breakfast di Parma: due telecamere installate per spiare i clienti Ragazza di 17 anni trovata morta nel rio, si indaga per omicidio: «È stata strangolata». Minacce a un sospettatoDramma nel cuore della notte a Nizza Monferrato per il ritrovamento del corpo senza vita di una ragazza di 17 anni, Zoe Trinchero, nel Rio. Altri aggiornamenti su Civitanova choc nel bed and breakfast... Scoperta choc in un bed & breakfast di Civitanova, giovane di 30 anni trovato senza vitaCIVITANOVA - Un giovane di 30 anni di origini sudamericane trovato morto in un B &B di Civitanova, in via Cesare Battisti. Si è tolto la vita impiccandosi. Sul posto sono intervenuti il 118, che non ... corriereadriatico.it Blitz nel Bed and breakfast a Civitanova, i finanzieri trovano hashish e cocaina, nei guai un italiano e un tunisinoIn particolare, i finanzieri dell Compagnia di Civitanova hanno sottoposto a controllo due individui, uno di nazionalità italiana e l’altro di etnia tunisina, sprovvisti di documenti d’identità, ... corriereadriatico.it