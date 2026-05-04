Gabriela Pantaleon chi è la donna morta nell' incidente a Capodimonte | la visita alla sorella e il frontale
Gabriela Pantaleon, una donna di 40 anni, è deceduta in un incidente avvenuto sulla strada Verentana a Capodimonte. Secondo quanto si è appreso, la vittima si trovava nella zona per visitare la sorella al momento dello scontro frontale. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine. Nessuna altra persona coinvolta risulta ferita.
Era nella Tuscia per far visita alla sorella, Gabriela Pantaleon, la 40enne morta nel drammatico incidente sulla Verentana a Capodimonte. Lascia una figlia piccola e il marito, imprenditore della zona di Sorano, il comune in provincia di Grosseto dove la donna, originaria di Santo Domingo, viveva.🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Notizie correlate
Leggi anche: Incidente sulla Verentana a Capodimonte: morta giovane in un frontale auto-furgone
È Patrizia Trabucco la donna morta nell’incidente su via Tuscolana a Roma: con lei perde la vita un 16enneLa donna di 51 anni era alla guida della sua Fiat Punto su cui c'erano anche le due figlie quando si sono scontrate contro un'altra auto.