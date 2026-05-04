Gabriela Pantaleon chi è la donna morta nell' incidente a Capodimonte | la visita alla sorella e il frontale

Gabriela Pantaleon, una donna di 40 anni, è deceduta in un incidente avvenuto sulla strada Verentana a Capodimonte. Secondo quanto si è appreso, la vittima si trovava nella zona per visitare la sorella al momento dello scontro frontale. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine. Nessuna altra persona coinvolta risulta ferita.