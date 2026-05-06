Un articolo pubblicato su Tuttosport analizza la vicenda degli arbitri, evidenziando come la notizia sia stata inizialmente riportata con grande enfasi prima di sparire improvvisamente dai riflettori. L’avvocato penalista Cataldo Intrieri ripercorre i dettagli del caso Rocchi, sottolineando come l’inchiesta sia stata accompagnata da un prolungato silenzio mediatico. La sua analisi mette in luce come questa fase di riserbo possa sembrare insolita rispetto a quanto accaduto in passato.

L’avvocato penalista Cataldo Intrieri ricostruisce oggi su Tuttosport il caso Rocchi e punta su quello che molti pensano e pochi hanno il coraggio di mettere nero su bianco: sull’inchiesta arbitri è calato un silenzio che ha poco di naturale. La dinamica la descrive con precisione chirurgica: prima l’esplosione della notizia, poi l’imbarazzo, poi qualche sortita garantista — non riscontrata, nota Intrieri, in altre situazioni analoghe con altri colori di mezzo — e infine il silenzio totale. “Dopo l’esplosione della notizia, nell’immediatezza dell’annuncio, poco a poco, è subentrata una sorta di imbarazzata ritrosia, poi qualche sortita squisitamente e meritoriame te garantista, non riscontrata in altre situazioni analoghe con altri colori di mezzo; poi addirittura il totale silenzio.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Inchiesta arbitri, Tuttosport: prima l’esplosione della notizia, poi il silenzio

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