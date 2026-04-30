Inchiesta arbitri intervengono anche Le Iene! Il mistero della bussata al VAR le testimonianze e il silenzio della Giustizia Sportiva
Le Iene sono intervenute in un’inchiesta sugli arbitri, concentrandosi sul cosiddetto episodio della “bussata al VAR” e raccogliendo alcune testimonianze. La questione ha attirato l’attenzione per il silenzio della Giustizia Sportiva e per le implicazioni giudiziarie che si sono aperte nel calcio italiano. La vicenda ha suscitato un’ampia discussione, portando sotto i riflettori un problema che coinvolge diversi attori del settore.
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Sta cambiando la narrazione. La domanda però resta: la giustizia sportiva deve essere rapida e “afflittiva” solo per la #Juventus Per tutte le altre società, invece, c’è sempre tempo per decidere. Due pesi e due misure che non sono più accettabili. #FIGC #A - facebook.com facebook
Tempi lunghi per Chiné e la giustizia sportiva, comunque vada, il campionato 2025-2026 è salvo x.com