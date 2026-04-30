Inchiesta arbitri intervengono anche Le Iene! Il mistero della bussata al VAR le testimonianze e il silenzio della Giustizia Sportiva

Le Iene sono intervenute in un’inchiesta sugli arbitri, concentrandosi sul cosiddetto episodio della “bussata al VAR” e raccogliendo alcune testimonianze. La questione ha attirato l’attenzione per il silenzio della Giustizia Sportiva e per le implicazioni giudiziarie che si sono aperte nel calcio italiano. La vicenda ha suscitato un’ampia discussione, portando sotto i riflettori un problema che coinvolge diversi attori del settore.