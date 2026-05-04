Un'inchiesta aperta dal pubblico ministero Maurizio Ascione sta analizzando un sistema arbitrale nel calcio di Serie A. Le intercettazioni rivelano conversazioni tra un ex dirigente della Federazione e diversi rappresentanti di club di massima categoria. Tra le conversazioni emerse, ci sono incontri e telefonate con vari soggetti coinvolti, tra cui un ex presidente della sezione arbitrale. La procura sta esaminando le conversazioni per approfondire eventuali irregolarità.

Nelle carte in mano al pubblico ministero Maurizio Ascione, che sta indagando sul sistema arbitrale italiano e sulle presunte pressioni esercitate dall’Inter nei confronti di Gianluca Rocchi per avere arbitri graditi (o non sgraditi) nel finale della scorsa stagione, ci sono intercettazioni in cui l’ex designatore è a colloquio con i dirigenti di diversi club di Serie A. A rivelarlo è Repubblica, senza precisare di chi si tratti, a quando risalgano le telefonate e se siano contatti diretti o indiretti, mediati cioè dalla figura che affiancava Rocchi nella gestione dei rapporti con le società e che risponde per questa stagione al nome di Di Marco (l’anno scorso era Pinzani).🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Inchiesta arbitri, nelle intercettazioni Rocchi a colloquio con molti club di Serie A

CASO ARBITRI: ECCO CON CHI PARLAVA ROCCHIDOVE SONO LE ANOMALIELE ULTIME SU INTER-PARMA

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