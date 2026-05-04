Inchiesta arbitri Nasca e Di Vuolo ascoltati mesi fa | emergono nuovi dettagli! Le ultimissime notizie

Qualche mese fa, nelle indagini riguardanti gli arbitri, sono stati ascoltati i dirigenti Nasca e Di Vuolo. Durante gli interrogatori sono emersi dettagli inediti riguardanti le attività e le comunicazioni tra le parti coinvolte. Le testimonianze e i documenti raccolti hanno contribuito ad arricchire il quadro delle indagini, portando alla luce elementi che potrebbero avere ripercussioni sul procedimento in corso.

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