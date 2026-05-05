Inchiesta arbitri possibile nuova svolta | convocato in Procura Andrea Butti responsabile calendari della Serie A

Nella vicenda delle indagini sugli arbitri, si segnala una possibile svolta con la convocazione in Procura di Andrea Butti, responsabile dei calendari della Serie A. La sua presenza presso gli uffici giudiziari avviene in un momento in cui si stanno approfondendo alcuni aspetti relativi all'organizzazione e alle decisioni prese durante la stagione. La convocazione si inserisce nel quadro delle verifiche in corso sui procedimenti arbitrali.

di Francesco Spagnolo Inchiesta arbitri, possibile nuova svolta nelle indagini: convocato in Procura Andrea Butti, responsabile calendari della Serie A. L’universo del calcio italiano torna a tremare mentre l’ inchiesta arbitri coordinata dalla Procura di Milano accelera bruscamente, spostando il focus investigativo dai campi di gioco agli uffici direzionali della Lega Serie A. Il pubblico ministero Maurizio Ascione sta delineando una nuova strategia per fare luce sui rapporti tra i vertici arbitrali e le istituzioni calcistiche. Il nome di spicco in questa fase è quello di Andrea Butti, attuale responsabile dell’Ufficio Competizioni della Lega Serie A.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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