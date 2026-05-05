I Club Referee Manager, figure responsabili della gestione degli arbitri nelle squadre di Serie A, sono professionisti che spesso lavorano dietro le quinte e raramente vengono sotto i riflettori. Negli ultimi tempi, questa figura è diventata sempre più diffusa negli organici dei club, con molte assunzioni rivolte a persone che in passato hanno avuto ruoli come arbitro o assistente. La loro presenza è aumentata nel calcio di massimo livello in Italia.

Figure che raramente salgono alla ribalta ma che negli organici delle squadre di Serie A sono sempre più presenti e, sempre più spesso, scelte tra chi ha un passato da arbitro o assistente. Il Club Referee Manager è diventato centrale con l’apertura dell’inchiesta del pm Maurizio Ascione sul sistema arbitrale e sulle presunte pressioni peer garantire all’Inter designazioni gradite (o non sgradite) nel finale della scorsa stagione. Club Referee Manager è Giorgio Schenone, che si suppone essere il “Giorgio” che comparirebbe, citato, nell’intercettazione della primavera 2025 tra l’ex designatore Gianluca Rocchi e il braccio destro Andrea Gervasoni, e lo stesso ruolo hanno almeno altri tre dirigenti nelle società della Serie A.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Chi sono i Club Referee Manager (addetti agli arbitri) della Serie A

Duro ATTACCO di Lele ADANI agli ARBITRI di Serie A

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Dunque il pm Ascione sentirà i 4 club referee manager della Serie A. Inoltre sentirà dirigenti Lega Calcio, tra cui parrebbe il direttore delle competizioni Andrea Butti. Ma come informa Repubblica ci sono altre intercettazioni dove Rocchi parla con altri dirigenti x.com