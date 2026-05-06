Nella zona del cantiere dell’Alta Velocità a Firenze Campo di Marte, è divampato un incendio coinvolgendo un ripetitore. La coperta presente sul sito, impregnata di cherosene, è stata bagnata dalla pioggia, rendendo difficile l’intervento dei vigili del fuoco. Nessuna persona è rimasta ferita e al momento non sono stati segnalati danni ad altre strutture nell’area. La situazione è sotto controllo.

FIRENZE – Incendio nel cantiere dell’Alta Velocità, a Firenze Campo di Marte, dove si sta scavando il passante sotterraneo. Tra le ipotesi anche quella del gesto doloso. Secondo la ricostruzione ignoti sarebbero entrati scavalcando la recinzione. Le fiamme hanno colpito anche un ripetitore e apparati 5G. Intervenuti i vigili del fuoco, con nucleo Nbcr, e le forze dell’ordine. Indagano la Polfer e la Digos. L’inchiesta è coordinata dalla procura di Firenze. Non è ancora stabilito, secondo quanto si apprende, che la coperta sia riconducibile all’episodio ma gli accertamenti sono in corso anche su questo reperto come eventuale innesco. La circolazione dei treni nord-sud procede in modo regolare e non risente dell’episodio.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Incendio nel cantiera Tav di Firenze Campo di Marte: ripetitore in fiamme. Coperta intrisa di cherosene bagnata dalla pioggia

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