Incendio nel cantiere dell’Alta Velocità | tra le ipotesi anche il dolo

Nella notte un incendio si è sviluppato nel cantiere dell’Alta Velocità in via del Campo d’Arrigo, nel quartiere di Campo di Marte. L’incendio ha interessato un gruppo elettrogeno installato nell’area, che sta attirando l’attenzione delle autorità. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c’è anche quella di un incendio doloso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per i rilievi e le operazioni di spegnimento.

Nella notte un incendio ha coinvolto un gruppo elettrogeno all’interno del cantiere dell’Alta Velocità in via del Campo d’Arrigo, nel quartiere di Campo di Marte. Le fiamme hanno danneggiato il generatore e un ripetitore.Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, anche con una squadra.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate Firenze, incendio nel cantiere dell'Alta Velocità: ipotesi atto dolosoA Firenze si è sviluppato un incendio nel cantiere dell'Alta Velocità a Campo di Marte, dove sono in corso i lavori per il tunnel passante sotto la... Alta velocità: circolazione sospesa tra Roma e Firenze nel weekend dell'11-12 aprileLa circolazione ferroviaria sarà sospesa sulla linea Alta Velocità Roma-Firenze dalla mezzanotte di sabato 11 aprile fino alle ore 15 di domenica 12... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Incendio nel cantiere Av a Firenze, ipotesi atto doloso; Arrivato il primo treno che combina l'alimentazione diesel con quella elettrica; 1° Maggio, CGIL, CISL e UIL in piazza a Nocera; Amazon sbarca in Polesine: disponibili 2.400 nuovi posti di lavoro. Incendio nel cantiere Alta Velocità a Firenze, ipotesi atto dolosoLe fiamme sono divampate nell’area di Campo di Marte, dove si lavora al tunnel sotterraneo. Danneggiati un gruppo elettrogeno e un ripetitore 5G. rainews.it Incendio nel cantiere dell’Alta Velocità: tra le ipotesi anche il doloSecondo quanto emerso, tra le ipotesi al vaglio c’è anche quella dolosa. I vigili del fuoco hanno riferito che l’incendio ha interessato una struttura elettronica alla base del palo su cui sono ... firenzetoday.it Un incendio si è sviluppato nel cantiere dell'Alta Velocità di Firenze a Campo di Marte, dove sono in corso i lavori per il tunnel passante sotto la città. Secondo le prime ipotesi si tratterebbe di un atto doloso, anche se non vengono escluse altre piste: alcuni ign - facebook.com facebook #Firenze Un #incendio si è sviluppato nel cantiere dell'alta velocità a Campo di Marte, dove sono in corso i lavori per il tunnel passante sotto la città. Secondo le prime ipotesi si tratterebbe di un atto doloso, anche se non vengono escluse altre piste. x.com