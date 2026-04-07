Nel fine settimana dell’11 e 12 aprile, la circolazione dei treni ad alta velocità tra Roma e Firenze sarà sospesa. La sospensione è stata decisa per permettere l’attivazione del sistema europeo di supervisione e controllo della marcia dei treni, chiamato Ertms. Questa misura riguarda esclusivamente il traffico ferroviario tra le due città e durerà per tutta la giornata, senza indicazioni sulla ripresa immediata del servizio.

La circolazione ferroviaria sarà sospesa sulla linea Alta Velocità Roma-Firenze dalla mezzanotte di sabato 11 aprile fino alle ore 15 di domenica 12 aprile per consentire l'attivazione dell'Ertms (European Rail Traffic Management System), il sistema europeo di supervisione e controllo della marcia dei treni, che dovrebbe garantire una maggiore affidabilità dell'infrastruttura determinando un miglioramento della regolarità della circolazione e della qualità del servizio. Inoltre, permetterebbe anche un risparmio sui costi di gestione e manutenzione rispetto ai tradizionali sistemi di segnalamento. Durante il periodo dei lavori le linee Roma-Firenze ad alta velocità e convenzionale non potranno essere percorse dai treni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Alta velocità: circolazione sospesa tra Roma e Firenze nel weekend dell'11-12 aprile

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