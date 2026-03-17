Firenze ricorda l' eccidio di Campo di Marte

Il Comune di Firenze ha annunciato due eventi per commemorare l’eccidio di Campo di Marte, avvenuto il 22 marzo 1944, quando cinque giovani furono fucilati dai fascisti nel quartiere. Le iniziative si svolgeranno nei prossimi giorni e sono state organizzate per ricordare quel tragico episodio della storia locale. La data scelta coincide con il giorno in cui si verificò l’esecuzione.

Firenze, 17 marzo 2026 – Il Comune di Firenze promuove due appuntamenti dedicati al ricordo dell’eccidio di Campo di Marte, quando il 22 marzo 1944 cinque giovani furono fucilati dai fascisti nel quartiere fiorentino. Il primo momento sarà la commemorazione istituzionale in programma venerdì 20 marzo alle 10,30 al Sacrario di Campo di Marte, alla presenza dell’assessora alla cultura della memoria Benedetta Albanese. Un appuntamento che ogni anno richiama la città a ricordare una delle pagine più dolorose della storia fiorentina e a rinnovare l’impegno collettivo nella difesa dei valori democratici. Accanto alla commemorazione istituzionale,... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze ricorda l'eccidio di Campo di Marte Articoli correlati Firenze, stop ai treni tra Campo di Marte e Rifredi: caos e disagiÈ scattato alle 15 di oggi il blocco della circolazione ferroviaria tra Firenze Campo di Marte e Firenze Rifredi, disposto per consentire i lavori al... Firenze: muore motociclista 21enne di notte a Campo di MarteFIRENZE – Incidente mortale nella notte fra il 27 e il 28 dicembre 2025, a Firenze. Firenze - Viaggio nel ventre della futura stazione dell'alta velocità