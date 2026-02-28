Collelicino di Terni | incendio distrugge tre auto due alimentate a metano

A Collelicino, frazione di Terni, un incendio ha interessato tre auto, due delle quali alimentate a metano. Le fiamme hanno completamente distrutto i veicoli coinvolti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Nessuna informazione è stata resa nota sulle cause dell’incendio o sui responsabili.

Momenti di tensione a Collelicino, frazione di Terni, dove un incendio ha distrutto tre autovetture, di cui due alimentate a metano. La segnalazione è arrivata poco prima delle 21, attivando immediatamente i soccorsi. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco della centrale di Terni, con tre mezzi, che ha prontamente domato le fiamme, evitando che il rogo si propagasse alle strutture vicine. Fortunatamente non si registrano feriti, ma i danni materiali alle vetture sono ingenti. Le cause dell'incendio sono ancora in corso di accertamento da parte delle autorità competenti. I residenti della zona hanno assistito con apprensione alle operazioni di spegnimento, lodando la rapidità e l'efficacia dell'intervento dei vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l'area.