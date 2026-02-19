Bergamo incendio in via Moroni | due condanne e un rinvio a giudizio

A Bergamo, un incendio scoppiato in via Moroni ha portato a due condanne e un rinvio a giudizio. La causa è stata un’incendio colposo, attribuito alla responsabilità della proprietaria di una mansarda e del titolare di una ditta edile. Le indagini hanno evidenziato che un corto circuito ha innescato il rogo, danneggiando diverse abitazioni vicine. Le sentenze sono state emesse in tribunale durante un procedimento abbreviato. Ora si attende la decisione sul rinvio a giudizio di un altro coinvolto nel caso.

IL VERDETTO. La proprietaria della mansarda e il titolare della ditta giudicati in abbreviato responsabili di incendio colposo. Il progettista a dibattimento. Due condanne in abbreviato e un rinvio a giudizio per la vicenda dell’incendio che, il 21 agosto 2023, divampò da una mansarda di via Moroni 20, danneggiando anche diversi immobili vicini. Il titolare della ditta che stava eseguendo i lavori di ristrutturazione e la proprietaria della mansarda hanno scelto di essere giudicati con rito abbreviato. Mercoledì, a seguito delle richieste delle parti, il giudice per l’udienza preliminare ha condannato (pena sospesa per entrambi) il primo a un anno e quattro mesi, e la seconda a otto mesi. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Bergamo, incendio in via Moroni: due condanne e un rinvio a giudizio Caso Trapani: Cassazione annulla condanne su morte turista nel B&B, rinvio al giudizioLa Corte di Cassazione ha deciso di annullare le condanne per Tuzza Augugliaro e Benedetta Serafico, proprietarie del B&B “Orchidea” a Trapani. Sturno, giro di droga smantellato: due condanne, tre proscioglimenti e due rinvii a giudizioSi è conclusa davanti al Gup del Tribunale di Avellino l’udienza preliminare riguardante sette persone coinvolte in un’operazione antidroga a Sturno. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Colognola, incendio al terzo piano: i vigili del fuoco intervengono con l’autoscala -Foto; Bergamo, incendio in via Moroni: due condanne e un rinvio a giudizio; Bergamo, per il rogo di via Moroni due condanne, ma nessun risarcimento ai danneggiati che intanto stanno pagando i lavori. Il pm: Disastro annunciato; Milano, incidente tra due auto in viale Sondrio: vvf sul posto. Bergamo, incendio in Via Moroni, due condanne e un rinvio a giudizioLa proprietaria della mansarda e il titolare della ditta giudicati in abbreviato responsabili di incendio colposo. Il progettista a dibattimento. ecodibergamo.it Colognola, incendio al terzo piano: i vigili del fuoco intervengono con l’autoscala -FotoFiamme in un appartamento di via Keplero a Bergamo nel primo pomeriggio di mercoledì 11 febbraio. Nessun ferito. ecodibergamo.it L'Eco di Bergamo. . Il video di Bergamo Tv Un incendio di tetto ogni due giorni. È la media allarmante degli ultimi tre mesi nella provincia di Bergamo. Tetti in fiamme, stufe difettose, guasti o disattenzioni che possono costare caro. Guarda il video per sape facebook La proprietaria della mansarda e il titolare della ditta giudicati in abbreviato responsabili di incendio colposo. Il progettista a dibattimento. x.com