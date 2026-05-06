Incendio a Baveno fiamme in una lavanderia | l' intervento dei vigili del fuoco
Nella serata di ieri, un incendio ha interessato una lavanderia a Baveno, situata in via Monte Grappa. Le fiamme sono divampate poco dopo le 20 all’interno dell’attività commerciale, che si trova in un edificio di un solo piano fuori terra. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.
Un incendio ha distrutto una lavanderia a Baveno nella serata di ieri. Le fiamme sono divampate poco dopo le 20 all'interno di un’attività commerciale situata in via Monte Grappa, in un edificio composto da un solo piano fuori terra.L'allarme è scattato immediatamente, portando sul posto i vigili.🔗 Leggi su Novaratoday.it
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