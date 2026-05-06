Incendio a Baveno fiamme in una lavanderia | l' intervento dei vigili del fuoco

Nella serata di ieri, un incendio ha interessato una lavanderia a Baveno, situata in via Monte Grappa. Le fiamme sono divampate poco dopo le 20 all’interno dell’attività commerciale, che si trova in un edificio di un solo piano fuori terra. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.