Incendio nel cuore di Gioia del Colle | fiamme a due passi dalle case l' intervento dei Vigili del Fuoco

Nella notte a Gioia del Colle, un’auto ha preso fuoco nei pressi della chiesa di San Rocco, nel centro storico. Le fiamme si sono sviluppate vicino alle abitazioni, richiedendo l’intervento dei Vigili del Fuoco. Sul posto sono arrivate le squadre di emergenza per spegnere l’incendio e mettere in sicurezza l’area. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’evento.

Il rogo intorno alle 2 nei pressi della chiesa di San Rocco. L'intervento dei pompieri ha evitato danni alle abitazioni vicine Un'auto è andata a fuoco nella notte a Gioia del Colle, nei pressi della chiesa di San Rocco, nel centro storico della città. L'incendio si è sviluppato intorno alle 2, quando alcuni residenti hanno notato le fiamme e dato l'allarme. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco, che ha provveduto a domare il rogo e a mettere in sicurezza l'area. Il rapido intervento dei pompieri ha impedito che l'incendio potesse propagarsi alle abitazioni vicine, molto ravvicinate nella zona del centro storico. Le operazioni di spegnimento si sono concluse senza ulteriori conseguenze.