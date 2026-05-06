Incappucciato ruba due costose bici da un palazzo ma non riesce a slegarle | 25enne arrestato in viale Piacenza
Nelle ultime ore, i militari hanno fermato un ragazzo di 25 anni, di origine est-europea, sospettato di aver sottratto due biciclette di valore da un edificio di viale Piacenza. L’uomo era incappucciato al momento del tentativo di furto e non è riuscito a staccare le biciclette, che sono state recuperate. L’arresto è stato effettuato nei pressi di San Pancrazio Pese, vicino a dove si sono svolti i fatti.
Nei giorni scorsi, i carabinieri della Stazione di San Pancrazio P.se hanno arrestato un 25enne originario dell’Est Europa, ritenuto il presunto autore del furto di due biciclette ai danni di un residente della zona di Moletolo.L’episodio si è verificato intorno alle 9 del mattino dello scorso 4.🔗 Leggi su Parmatoday.it
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