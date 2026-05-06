Incappucciato ruba due costose bici da un palazzo ma non riesce a slegarle | 25enne arrestato in viale Piacenza

Nelle ultime ore, i militari hanno fermato un ragazzo di 25 anni, di origine est-europea, sospettato di aver sottratto due biciclette di valore da un edificio di viale Piacenza. L’uomo era incappucciato al momento del tentativo di furto e non è riuscito a staccare le biciclette, che sono state recuperate. L’arresto è stato effettuato nei pressi di San Pancrazio Pese, vicino a dove si sono svolti i fatti.