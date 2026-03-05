Ruba la bici da mille euro a un rider impegnato durante una consegna | arrestato

Un uomo è stato arrestato dopo aver rubato la bici da circa mille euro a un rider impegnato in una consegna. L’episodio si è verificato mentre il rider si fermava per prendere un nuovo ordine. Un collega ha assistito al furto e ha chiamato le forze dell’ordine, che sono intervenute e hanno fermato l’uomo. Le manette sono scattate sul posto.

Lo stop per prendere un ordine (da consegnare). Poi il furto, l'intervento di un suo collega rider. Infine l'intervento della polizia e le manette. Un uomo di 42 anni, cittadino italiano, è stato arrestato con l'accusa di furto aggravato dopo aver rubato la bicicletta elettrica a un rider in via Amoretti a Milano (zona Quarto Oggiaro) nella serata di mercoledì 4 marzo. Tutto è iniziato intorno alle 21 quando il rider 26enne, cittadino pakistano, ha parcheggiato la sua bicicletta fuori da un centro commerciale per poi entrare a ritirare un pacco per una consegna. In quel momento un uomo italiano di 42 anni, già noto alle forze dell'ordine, si è avvicinato alla bici e l'ha rubata, allontanandosi in direzione di via Bovisasca.