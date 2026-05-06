Domenica 10 maggio a Bagnacavallo si svolgerà un evento dedicato alla mobilità sostenibile, con un percorso guidato in bici tra gli alberi del territorio. La mattinata prevede un itinerario che permette di conoscere da vicino il patrimonio botanico locale, attraversando strade e zone verdi della zona. L’iniziativa si inserisce in un calendario di attività rivolte alla promozione della mobilità ecologica.

Domenica 10 maggio per le strade di Bagnacavallo è in programma una mattinata dedicata alla mobilità sostenibile e alla scoperta del patrimonio botanico locale. La rassegna ‘ Inalberiamoci in bici ’ propone infatti una nuova passeggiata su due ruote che si snoderà per circa 8 chilometri, collegando il centro alla campagna attraverso un itinerario guidato da esperti. L’appuntamento è fissato alle 8.45 in piazza della Libertà per la registrazione, con il via ufficiale alle 9. Il tour, pensato per una durata di circa due ore e mezza, farà tappa presso gli esemplari arborei più iconici della zona. Tra le fermate principali figurano il vialetto di San Francesco, il maestoso pioppo nero di piazzale Cornacchia e la quercia di via Bruciamolina, senza dimenticare il Bosco Nuovo di via Stradello e il tiglio monumentale di Villa Gamberini.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ‘Inalberiamoci in bici’, nuovo percorso guidato tra gli alberi del territorio

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