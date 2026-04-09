Via Ernesto Basile gli oltre 200 alberi sul percorso del tram | Solo una quarantina compatibili con l' espianto

A via Ernesto Basile sono presenti più di 200 alberi lungo il percorso del nuovo tram, molti dei quali sono destinati all’abbattimento per permettere i lavori. Tuttavia, solo circa 40 di questi potranno essere espiantati e spostati in altre zone della città. La restante parte degli alberi non sarà trasferibile e dovrà essere abbattuta. La decisione riguarda la fase di realizzazione della linea C del tram.

Soltanto una quarantina degli oltre 200 alberi di via Ernesto Basile, molti dei quali destinati all'abbattimento per la realizzazione della nuova linea C del tram, possono essere espiantati e ricollocati in altri luoghi della città. A rivelarlo è la capogruppo del Movimento Cinque Stelle Concetta. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Leggi anche: Due vittime e una quarantina di feriti il bilancio del tram deragliato a Milano Alberi di via Basile a rischio per il tram, il Consiglio chiede "soluzioni alternative all'abbattimento"Approvato un ordine del giorno, votato quasi all'unanimità (una sola astensione). Argomenti più discussi: Presentato a palazzo Palagonia il progetto Palermo Città della Legalità; Verde urbano, diffida del M5S all'assessore Alongi: Stop all'abbattimento degli alberi in città; Palermo, gasolio verso i 2,50 nonostante i retisti. E da qualche parte è anche esaurito; Palermo a scuola di legalità: il progetto nei quartieri a rischio. Buongiorno "Palermo di Una Volta", chiedevo il vostro aiuto. Sono alla ricerca di foto di via Ernesto Basile ( anche impropriamente chiamata viale delle Scienze) degli anni '80. Grazie per chi può aiutarmi. - facebook.com facebook