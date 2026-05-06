“Il figlio del dottore” fa tappa al circolo culturale Aurora di piazza Sant’Agostino. Il tour del giornalista e scrittore Francesco Caremani per presentare il suo primo romanzo vivrà un nuovo appuntamento ad Arezzo per una serata di dibattito, riflessioni e aneddoti legati alla genesi di un’opera che è rapidamente diventata un vero e proprio “caso editoriale”. L’incontro, a partecipazione libera e gratuita, è in programma alle 21.00 di domani giovedì 7 maggio e proporrà un confronto moderato da Francesco Maria Rossi che sarà alternato alle letture di alcune pagine, al dialogo con il pubblico e ad approfondimenti sui temi centrali del libro. La presentazione de “ Il figlio del dottore ” offrirà uno sguardo autentico e coinvolgente sul percorso narrativo e umano alla base dell’opera.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - In viaggio con il padre: Caremani e il suo romanzo all’Aurora

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