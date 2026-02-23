Il figlio del dottore | Francesco Caremani pubblica il suo primo romanzo

Francesco Caremani ha pubblicato il suo primo romanzo, “Il figlio del dottore”, ispirato da un episodio di vita reale avvenuto durante un viaggio in campagna. La scelta di scrivere questa storia nasce dalla voglia di esplorare i legami familiari e le sfide quotidiane, combinando la sua esperienza di giornalista con una narrazione coinvolgente. La pubblicazione segna un passo importante nella sua carriera letteraria, attirando l’attenzione di appassionati e critici.

Il libro, edito da Fuorionda, rappresenta un nuovo esordio narrativo per il giornalista e scrittore aretino. La prima presentazione sarà alle 18 di sabato 28 febbraio al centro d’arte Rosy Boa in via Cesalpino Francesco Caremani pubblica il suo primo romanzo dal titolo “Il figlio del dottore”. L’opera rappresenta un nuovo esordio narrativo per il giornalista e scrittore aretino che, dopo oltre trent’anni di impegno per raccontare lo sport e la società italiana, ha ora orientato i propri sforzi verso una dimensione maggiormente intima e letteraria, andando a esplorare i delicati rapporti tra padri e figli, tra eredità e scelte, tra fallimenti dignitosi e fedeltà vocazionale. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

