In Umbria imprese femminili più solide e strutturate Le donne fanno la differenza

In Umbria, circa una impresa su quattro è guidata da una donna, rappresentando tra il 24 e il 25 per cento del totale delle aziende presenti nella regione. I dati mostrano che le imprese femminili sono più consolidate e organizzate rispetto a periodi precedenti. Questa presenza femminile nel tessuto imprenditoriale si colloca in un contesto di crescita e stabilità per le imprese locali.

"Le imprese femminili in Umbria pesano per il 24-25% del totale: una su quattro è guidata da una donna. Nel 2025 erano 20 mila quelle attive. C’è stato un leggero calo numerico, ma è aumentato il numero di addetti per azienda, il che significa maggiore strutturazione e solidità". A parlare è Ida.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Imprese femminili in Umbria: meno aziende ma più solide. Crescono occupazione e dimensioni medie Con le donne nel mondo del vino le aziende sono più strutturateDove la leadership femminile è più presente, le aziende del vino risultano più strutturate, più orientate al futuro e più capaci di valorizzare il... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Imprenditoria Femminile 2026: Tutti i Bandi a Fondo Perduto; Contributi fino al 60% a fondo perduto per la tua impresa; Dall’Umbria al centro del Salone di Milano: Meloni visita Domiziani, un’impresa che guarda al futuro con occhi al femminile; Esonero contributi ai giovani, sgravi per le donne: per l’Umbria maggiori vantaggi -. Le imprese femminili umbre diminuiscono, ma non si indebolisconoLe imprese femminili umbre diminuiscono, ma non si indeboliscono. È questo il messaggio che emerge dall'elaborazione della Camera di commercio dell'Umbria, condotta in parallelo con l'analisi ... ansa.it In Umbria meno imprese donna ma più solide e strutturateIl decennio 2015-2025 ridisegna la geografia delle imprese femminili in Umbria. Se da un lato il numero complessivo cala - da 20.789 a 19.633, meno 5,6% - dall'altro la solidità delle aziende rosa ... ansa.it Segui i servizi offerti da SNI (Servio Nuove Imprese) Umbria, che ti offre una formazione gratuita sull'avvio d'impresa. Primo appuntamento martedì 12 maggio, ore 14.30 - 16.30 "Dal Management al successo: coltivare il capitale umano in azienda" . x.com Esportazioni tra Umbria e Tunisia nuove rotte per le imprese #Esportazioni, #Tunisia, #Umbria, #Perugia, #Internazionalizzazione - facebook.com facebook