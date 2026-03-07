Imprese femminili in Umbria | meno aziende ma più solide Crescono occupazione e dimensioni medie

In Umbria, il numero di imprese femminili è diminuito tra il 2019 e il 2025, ma si registra un aumento della solidità e delle dimensioni medie. Durante lo stesso arco temporale, cresce anche l’occupazione nel settore, con dati che evidenziano un rafforzamento qualitativo delle aziende gestite da donne. La Camera di Commercio ha diffuso questi risultati in occasione dell’8 marzo.

Il numero scende, ma la qualità sale. È questo, in sintesi, il ritratto dell'imprenditoria femminile umbra che emerge dall'analisi condotta dalla Camera di Commercio dell'Umbria sui dati del periodo 2019-2025, diffusa in vista della Giornata internazionale dell'8 marzo. Un'elaborazione che restituisce un quadro articolato e in controtendenza rispetto a una lettura puramente quantitativa. Perché se da un lato le imprese femminili attive nella regione diminuiscono, dall'altro crescono gli addetti, la dimensione media aziendale e la solidità strutturale. Tra il quarto trimestre del 2019 e lo stesso periodo del 2025, le imprese femminili attive in Umbria sono passate da 20. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Leggi anche: Arezzo, 8.282 imprese femminili: tengono le aziende guidate da donne, ma calano dello 0,9%

Piccole e medie imprese, vita più facile. Meno spese e perdite di tempoPISTOIA Alcune importanti semplificazioni a livello burocratico, amministrativo e di semplici perdite di tempo arrivano per le piccole e medie...

Aggiornamenti e notizie su Imprese femminili.

Temi più discussi: Finanziamenti a Fondo Perduto le Novità del 2019 per Imprese e Start Up; Imprese femminili, oltre 5.500 progetti finanziati da Invitalia in tre anni; In Umbria i giovani ridisegnano l’innovazione digitale; Contributi a Fondo Perduto 2026: Ottieni Fino al 90% Senza Restituire Nulla.

Imprese femminili in Umbria: diminuiscono ma sono più solide. Sale l'occupazione, anche nei servizi avanzatiIl numero scende da 20.568 a 19.687 unità, ma gli addetti crescono dello 0,4% e la dimensione media sale del 4,8%. Aumentano i dipendenti non familiari ... corrieredellumbria.it

Umbria, come cambia l’impresa femminile: meno attività ma più addettiMeno imprese ma mediamente più solide. È questa la fotografia dell’imprenditoria femminile umbra che emerge dall’analisi elaborata dalla Camera di commercio dell’Umbria in parallelo con lo studio nazi ... umbria24.it

Il Comune di Avola richiama le iniziative per le donne: incentivi alle imprese femminili fino a cinque anni, sportello Spazio Donna e evento dell’8 marzo al Teatro Garibaldi #Avola - facebook.com facebook

Imprese femminili, La Spezia cresce dello 0,9%: un’impresa su quattro è guidata da donne, in controtendenza rispetto ai dati liguri e nazionali: m.gazzettadellaspezia.com/news/post/1733… @IfUnioncamere @unioncamere #cciaarivlig x.com