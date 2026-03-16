In vista della primavera, molte persone si chiedono se gli integratori alimentari possano aiutare a prevenire le allergie stagionali. Un esperto ha fornito chiarimenti sul ruolo di questi prodotti in relazione ai sintomi allergici tipici di questa stagione. La stagione si distingue per i fastidiosi sintomi che colpiscono numerosi individui, rendendo importante capire quali possano essere le risposte naturali o complementari disponibili.

La primavera è conosciuta come la stagione della rinascita della natura, ma per tantissime persone coincide anche con l’inizio dei fastidiosissimi sintomi allergici. Dal polline di graminacee a quello di betulla e parietaria, ecco arrivare la rinite allergica stagionale caratterizzata da occhi rossi, starnuti frequenti e prurito al naso. Secondo quanto riportarono l’ Organizzazione Mondiale della Sanità le allergie respiratorie rappresentano una patologia cronica tra le più diffuse e che colpisce circa il 30% della popolazione mondiale. Oltre ai farmaci antistaminici, che vengono prescritti dal medico per alleviare e ridurre i sintomi allergici, esistono anche gli integratori alimentari naturali che possono preparare l’organismo ad affrontare i pollini e le allergie primaverili. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Ma gli integratori alimentari possono prevenire le allergie in primavera? Risponde l’esperto

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