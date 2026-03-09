Isola greca rischia di essere attaccata l' allarme della Nato Ecco quali possono essere colpite dai missili iraniani

La Nato ha lanciato un allarme su un’isola greca, segnalando il rischio di un possibile attacco. Secondo fonti ufficiali, l’isola potrebbe essere nel mirino di missili iraniani. La situazione attuale in Cipro, dove si sono intensificati i conflitti, ha contribuito a innalzare le tensioni nella regione. Le autorità militari monitorano attentamente gli sviluppi e la possibilità di un’azione militare.

Le vacanze nelle stupende isole della Grecia? Potrebbero non essere così tranquille nel 2026. Già nella vicina Cipro la situazione è diventata incandescente con la guerra tra Stati Uniti e Iran. Il primo marzo, alle 22:03, un drone “kamikaze” ha colpito la base della Royal Air Force (RAF) ad Akrotiri, colpendo un hangar nella Repubblica del Mediterraneo orientale. L'attacco, come riportato dalle agenzie, ha provocato un'evacuazione parziale della struttura. Nikos Christodoulides, presidente di Cipro, ha dichiarato che il velivolo di tipo Shahed ha causato danni lievi. Possibili rischi, ora, potrebbero correrli anche isole greche. L'escalation a Cipro Cipro è la nazione nel Mediterraneo più esposta in questo momento. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

