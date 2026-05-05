Riforma degli istituti tecnici sciopero della Cgil a Ravenna anche una manifestazione in piazza
Nella giornata di giovedì, si sono svolti uno sciopero e una manifestazione a Ravenna organizzati dalla Flc Cgil, coinvolgendo il personale docente, Ata e dirigenti degli istituti tecnici. L’azione si inserisce in un contesto di protesta a livello nazionale contro le modifiche previste alla riforma degli istituti tecnici. La manifestazione si è svolta in piazza, con partecipanti che hanno espresso le loro posizioni contro le nuove misure.
La Flc Cgil di Ravenna organizza, in occasione dello sciopero nazionale indetto per l’intera giornata di giovedì, rivolto al personale docente, Ata e dirigente scolastico in servizio negli istituti tecnici. La Flc Cgil scenderà in piazza XX Settembre a Ravenna, a partire dalle 14,30, per.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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