Riforma degli istituti tecnici sciopero della Cgil a Ravenna anche una manifestazione in piazza

Nella giornata di giovedì, si sono svolti uno sciopero e una manifestazione a Ravenna organizzati dalla Flc Cgil, coinvolgendo il personale docente, Ata e dirigenti degli istituti tecnici. L’azione si inserisce in un contesto di protesta a livello nazionale contro le modifiche previste alla riforma degli istituti tecnici. La manifestazione si è svolta in piazza, con partecipanti che hanno espresso le loro posizioni contro le nuove misure.