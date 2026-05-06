In piazza contro la guerra e la riforma dei tecnici gli studenti livornesi tornano a manifestare

Gli studenti delle scuole di Livorno sono scesi nuovamente in piazza Cavour giovedì 7 maggio alle 9.30 per partecipare a una manifestazione contro la guerra e la riforma dei tecnici. La protesta si svolge in un momento di tensione e coinvolge i giovani che vogliono esprimere il loro dissenso su questi temi. La mobilitazione si aggiunge alle iniziative già svolte nelle scorse settimane.

L'appuntamento è alle 9.30 in piazza Cavour. Gli studenti delle scuole livornesi giovedì 7 maggio tornano in strada a manifestare. Contro il riarmo, per dire “no” alla guerra e per portare all'attenzione della pubblica opinione la criticità delle strutture che ogni giorno frequentano. “Ancora una.🔗 Leggi su Livornotoday.it

Notizie correlate

"Si riduce la dimensione culturale e scientifica": gli istituti tecnici sul piede di guerra contro la riformaUn significativo gruppo di docenti dell’istituto tecnico agrario Garibaldi-Da Vinci di Cesena, pur riconoscendo la validità delle proposte della...

Avellino contro guerra e riarmo, studenti in piazza: “Non è la nostra guerra”Corteo per le strade del capoluogo alla vigilia della manifestazione nazionale di Roma: nel mirino militarizzazione e spese belliche Questa mattina,...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Tel Aviv, migliaia in piazza per il Primo Maggio contro la guerra e il governo israeliano; BRESCIA: 1 MAGGIO CONTRO GUERRE, FASCISMO E SFRUTTAMENTO. PER LA GIUSTIZIA SOCIALE LOTTIAMO ADESSO; In migliaia in piazza a Torino per la Global Sumud Flotilla, poi il corteo per la città: Siamo l'equipaggio di terra, blocchiamo tutto | Foto e video; Bra scende in piazza per la pace venerdì: musica, letture e voci contro la guerra.

Tel Aviv, migliaia in piazza per il Primo Maggio contro la guerra e il governo israelianoUna gran folla di manifestanti di sinistra si è riversata nelle strade del centro di Tel Aviv per una manifestazione del Primo Maggio contro la guerra e il ... lapresse.it

Seimila attivisti in corteo: No alla guerra, no a Meloni. Ortaggi contro la sede FdILa manifestazione dei centri sociali, Pap e sindacati di base. Bruciate le bandiere dell’Europa, di Stati Uniti e Israele. Contestati anche il sindaco e la ... bologna.repubblica.it

Alle Procuratie in Piazza San Marco un progetto partecipativo che unisce arte e inclusione sociale, trasformando le fragilità in valore condiviso fino a marzo 2027. - facebook.com facebook

Macomer: a Nereide Rudas sarà dedicata una via o una piazza x.com